Gl events : La réouverture des congrès et salons réveille le cours de GL Events

(BFM Bourse) - Le secteur de l'événementiel se félicite de l'annonce par le ministre délégué au Commerce extérieur et à l'attractivité Franck Riester que les salons et expositions pourront de nouveau se tenir à partir du 1er septembre, sans limite au nombre de visiteurs en dehors des précautions sanitaires idoines. Une bouffée d'oxygène pour le leader tricolore GL Events, dont l'activité a chuté de 80% au deuxième trimestre.

Jusqu'ici en baisse de près de 60% depuis le début de l'année, le titre GL Events panse ses plaies. Le groupe d'origine lyonnaise qui s'est totalement internationalisé depuis sa création jusqu'à devenir un acteur majeur de l’événementiel sur les cinq continents évoluait ces derniers jours proche de 10 euros en Bourse, niveau auquel il était tombé en 2009 lors de la crise financière. Mardi vers 12h00, l'action rebondit de 9,62% à 11,40 euros alors que le gouvernement français a annoncé la reprise à partir du 1er septembre des foires et salons professionnels (évidemment en respectant les consignes de sécurité sanitaires).

En raison de la pandémie de coronavirus, les rassemblements réunissant plus de 5000 personnes avaient été interdits en France dès fin février. Si à l'époque seuls 73 cas de Covid-19 étaient recensés en France, la décision avait été immédiate, entraînant la fermeture précoce du Salon de l'Agriculture en cours à ce moment-là...

Présent aussi bien dans les salons (avec un portefeuille de plus de 300 salons couvrant de nombreux secteurs allant de l'agro-alimentaire à l'industrie en passant par la culture), la gestion de sites événementiels (une cinquantaine de centres de congrès, parcs d’expositions, salles et halles multifonctions, parmi ceux-ci le célèbre Palais Brongniart) et l'organisation de grands événements sportifs, culturels ou institutionnels, GL Events a vu dès lors son activité chuter de 37,3% au premier trimestre et de 79% au deuxième, au cours duquel l'interdiction a donc été appliquée en permanence. Le résultat du semestre devrait être en perte d'une trentaine de millions d'euros, a prévu le groupe.

Au second semestre 2020, GL Events anticipe une reprise progressive de l’activité "Exhibitions", différenciée en fonction des zones. En Chine, tous les salons prévus au second semestre devraient avoir lieu, en dehors de ceux de Pékin. En France figurent à l’agenda de la rentrée le CFIA de Rennes, Equita Lyon, la Foire de Lyon, Expobiogaz, Première Vision Paris, Made in France Première Vision et Omnivore, sous réserve de ré-autorisations administratives.

Le groupe compte en dire plus sur ses perspectives annuelles le 15 septembre, lors de la publication des comptes semestriels.

Guillaume Bayre - ©2020 BFM Bourse

