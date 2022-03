Gl events : Sofina détient moins de 15% de DDV

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - La société de droit belge Sofina a déclaré par courrier reçu le 11 mars 2022, complété par un courrier reçu le 16 mars 2022 à l'AMF, à titre de régularisation, avoir franchi en baisse, le 31 janvier 2022, le seuil de 15% des droits de vote de la société GL Events et détenir à cette date 4 768 057 actions GL Events représentant 7 406 501 droits de vote, soit 15,90% du capital et 14,97% des droits de vote de cette société.



Ce franchissement de seuil résulte d'une augmentation du nombre des droits de vote de la société GL Events.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.