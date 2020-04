Gl events : Les revenus au T1 impactés par la crise sanitaire

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Le groupe GL Events annonce ce soir qu'au premier trimestre 2020, il a réalisé un chiffre d'affaires de 213,3 millions d'euros, en baisse de -37,3% et largement impacté par la crise sanitaire.



'Après une solide performance réalisée au cours des 2 premiers mois et avec une activité normative en mars 2020, le chiffre d'affaires du 1er trimestre 2020 aurait dû être proche de 320 millions d'euros, soit une progression de 12% (à périmètre et biennalité comparables). Cependant, l'activité s'est fortement contractée en mars compte tenu de l'évolution de la crise sanitaire mondiale et des mesures nationales', explique Olivier Ginon, Président du Groupe GL events.



Le groupe indique par ailleurs qu'au regard de l'évolution de la pandémie de Covid-19, il est 'prématuré' de quantifier les impacts précis de cette crise sur son premier semestre ou sur l'année pleine, et qu'il 'anticipe une activité très affectée au deuxième trimestre 2020'.



