Gl events : En baisse, mais un broker apprécie le modèle

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Le titre GL Events recule de -3% ce mercredi, alors que l'analyste Oddo BHF a confirmé sa recommandation 'achat' sur le titre GL Events tout en notant un 'T1 difficile avant un T2 pire encore mais une gestion du cash et un modèle résilient'.



'Si des interrogations persistent sur le nombre et le volume d'affaires des évènements au S2 (plus de visibilité au T2 le 23 juillet), GL Events prouve la résilience de son business-modèle dans un contexte d'aide de l'Etat (chômage partiel) et des acteurs locaux (villes et collectivités pour les loyers)', retient le broker.



Oddo BHF confirme ainsi son objectif de cours de 18 euros, pour un potentiel de +65%.





Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Vous suivez cette action ? Recevez toutes les infos sur GL EVENTS en temps réel : Par « push » sur votre mobile grâce à l’application TradingSat Bourse Par email Ok