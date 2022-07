Gl events : Futur gestionnaire du CO'Met d'Orléans, GL Events accroît son exposition en province

(BFM Bourse) - Le groupe lyonnais GL Events a été choisi par le conseil métropolitain orléanais pour gérer six sites événementiels à d'Orléans, dont le fameux CO'Met. La contribution attendue en termes de chiffre d'affaires devrait être proche de 9 millions d'euros par an.

GL Events consolide sa présence en province. Le groupe lyonnais intégré des métiers de l’événement, présent sur les trois grands marchés de l’événementiel (congrès/conventions, événements/manifestations et salons/expositions), a été officiellement retenu par le conseil métropolitain orléanais pour la gestion des six sites événementiels de la ville d’Orléans.

À partir du 1er janvier 2023, GL Events sera ainsi le premier gestionnaire exploitant du CO’Met dans le cadre d'une délégation de service public pour une durée de neuf ans. Le Co'Met dont la livraison est attendue dans les tous prochains jours réunit un Parc des expositions d’une surface de 15.800 m², un Palais des congrès doté d’une capacité d’accueil de 1000 personnes et une grande salle évènementielle pouvant accueillir 10.000 personnes. La Métropole d’Orléans a consenti un investissement de 150 millions d'euros pour cette imposante infrastructure.

Gestion de 6 sites événementiels

La mise en service de CO'Met sera progressive. Le Parc des Expositions sera opérationnel dès septembre, puis en novembre pour le Palais des congrès tandis que la Grande Salle ouvrira ses portes au public en janvier 2023. En complément, GL Events sera chargé de la gestion de l'actuel Zénith dont la capacité d’accueil est de 6900 personnes, de l’aire événementielle Chapit'O (37.000 m²) et du Centre de conférences, situé en centre-ville et d'une capacité d’accueil de 500 personnes

Cette attribution résulte d’un appel d’offres remporté en partenariat avec Oak View Group (OVG), leader dans le développement, le conseil et la gestion d’équipements spectacles et sports. OVG accompagnera GL Events pour la gestion de la Grande Salle Événementielle et du Zénith sur la commercialisation, la recherche de partenariats, la conclusion de naming rights [attribution du nom d'une marque ou d'une société à une enceinte sportive moyennant finances, NDLR] ainsi que la relation avec le Orléans Loiret Basket, club résident.

La société d’exploitation dédiée aux six sites, filiale à 100% du groupe GL Events, aura pour missions l’accueil et l’organisation d’évènements sportifs, économiques et culturels ainsi que le développement d’une nouvelle offre de salons et évènements. Le chiffre d’affaires attendu pour GL Events "en phase de croissance" est d’environ 9 millions d'euros par an.

Un volume d'activité supérieur "déjà signé" à 100 millions

L'ex-Générale de Location devrait ainsi poursuivre une dynamique de croissance déjà bien engagée sur les trois premiers mois de l'exercice en cours. Entre janvier et mars, GL Events a dégagé un chiffre d'affaires de 220,3 millions d'euros, soit à un niveau représentant plus du double du chiffre d’affaires généré au 1er trimestre 2021. A taux de change constant, le chiffre d’affaires du 1er trimestre 2022 ressort à 222,9 millions d'euros et ce malgré un contexte encore incertain sur les deux premiers mois de l'année en Europe.

Au titre de l’année 2022, GL Events revendique un volume d’activité "déjà signé" de plus de 100 millions d'euros. Les années paires sont traditionnellement fastes pour le groupe lyonnais avec la tenue des "Jumbos Events", ces événements majeurs dont l'emblématique Coupe du Monde de Football (au Qatar à la fin de cette année), les jeux du Commonwealth (à Birmingham) et les Championnats du monde d’Athlétisme (à Eugene aux Etats-Unis). GL Events indique également avoir remporté un contrat d'un montant 3,5 millions de dollars pour fournir les installations temporaires de Formula E en Indonésie.

Objectifs confirmés à ce stade

Enfin, le consortium Destrée / GL Events Live.eu a remporté l’appel d’offres relatif à l’organisation des évènements et réunions de la DG Emploi de la Commission Européenne pour les quatre prochaines années. Le montant maximal du marché est estimé à 60 millions d'euros et sera réparti entre les membres du consortium.

Malgré un contexte géopolitique adverse et face au retour de l’inflation, GL Events confirme ainsi ses objectifs pour 2022 à savoir une croissance du chiffre d’affaires supérieure à 30%, 20 à 30 millions d'euros d’économies de frais fixes par rapport à 2019 et un retour à une génération de cash-flow opérationnel d’environ 100 millions d'euros.

Sabrina Sadgui - ©2022 BFM Bourse