Gimv : Rapprochement entre Melijoe et The Babyshop Group

(CercleFinance.com) - Le fonds d'investissement belge Gimv a annoncé jeudi que Melijoe, l'une des sociétés composant son portefeuille, allait fusionner avec le groupe suédois de mode enfantine haut de gamme The Babyshop Group.



L'objectif, d'après Gimv, est de donner naissance au plus grand site de e-commerce mondial sur le créneau de la mode enfantine de luxe.



L'entreprise de capital-investissement explique que le rapprochement présente l'avantage de permettre au nouveau groupe d'atteindre la taille critique nécessaire à la poursuite de son développement et au maintien d'une importante capacité d'investissement en back-office, tout en associant deux activités jugées très complémentaires.



Fondé en 2007, le site marchand Melijoe propose aujourd'hui plus de 150 marques, dont les plus grandes maisons de mode. Gimv avait pris une participation dans cette société basée à Paris en 2014.



