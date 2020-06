Gimv : Prend une participation dans Televic

(CercleFinance.com) - Gimv annonce avoir acquis une participation 'significative' dans Televic, un fournisseur de systèmes de communication pour les soins de santé, l'éducation, le secteur ferroviaire et les solutions de conférence.



'Les actionnaires actuels resteront au capital en conservant la majorité. La diversification de l'actionnariat donnera à Televic un élan supplémentaire pour poursuivre sa croissance au niveau international et renforcer sa position de leader dans son secteur', explique le groupe.



Televic emploie actuellement 950 personnes et réalise un chiffre d'affaires d'environ 130 millions d'euros.



