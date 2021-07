Gimv : Le contrôle de Summa cédé à Ergon

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Gimv a annoncé mercredi avoir cédé sa participation contrôle au sein de Summa, un fabricant d'équipements de découpe, au fonds de private equity Ergon Capital.



Dans un communiqué, Gimv rappelle qu'il avait pris une participation majoritaire au sein de Summa en 2016 et qu'il avait, depuis, doublé le chiffre d'affaires de l'entreprise, qui conçoit des traceurs de vinyle et des systèmes de tables de découpe pour l'industrie de la signalétique.



La société belge d'investissement ne précise pas les termes financiers de l'opération, mais indique que la transaction aura un effet positif de l'ordre d'un euro sur sa valeur nette comptable par action.



