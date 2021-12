Gensight biologics : Le titre dopé par des résultats sur Lumevoq

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - L'action GenSight Biologics signe mardi l'une des plus fortes hausses du marché parisien dans des volumes soutenus après l'annonce de résultats prometteurs de phase III.



D'après la société biopharmaceutique, ces conclusions montrent le maintien de l'efficacité et de la tolérance de sa thérapie génique Lumevoq deux ans après une injection intravitréenne bilatérale, et notamment une meilleure efficacité par rapport à une injection unilatérale.



GenSight note que ces résultats post-injection à deux ans viennent confirmer les résultats à 18 mois après administration du traitement qui avaient été rapportés en juin dernier.



L'essai a inclus 98 sujets présentant une perte de vision due à la Neuropathie Optique Héréditaire de Leber (NOHL) causée par une mutation du gène mitochondrial.



Pour GenSight, cette amélioration soutenue, significative, et sûre de l'acuité visuelle confère un 'élan supplémentaire' à la volonté d'obtenir une autorisation de mise sur le marché.



Suite à ces déclarations, son titre bondissait de plus de 8% mardi à l'approche de la mi-journée.



