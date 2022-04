Gensight biologics : 5,3 millions d'euros de CA en 2021

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - GenSight Biologics a publié ses résultats de 2021. La forte demande d'ATUs de LUMEVOQen France a généré un chiffre d'affaires de 5,3 millions d'euros en 2021 malgré le contexte COVID, soit +20,1% par rapport à 2020.



La perte opérationnellede la société a été contenue en 2021, s'élevant à 28,1 millions d'euros, comparé à 24,9 millions en 2020, et la perte nette en 2021 s'est élevée à 28,6 millions d'euros contre une perte de 34 millions en 2020. Le nombre moyen pondéré d'actions en circulation a augmenté de 35,1 millions en 2020 à 45,2 millions en 2021, réduisant ainsi la perte par action de 34,5% à 0,63 euro en 2021.



'Le lancement commercial de LUMEVOQen Europe en 2023 va développer les activités et investissements Marketing. Avec un horizon de financement au début du premier trimestre 2023, nous étudions plusieurs options de financement, aussi peu dilutives que possible, afin de garantir le succès du lancement commercial en Europe de LUMEVOQ en 2023', commenteThomas Gidoin, directeur administratif et financier de GenSight Biologics.



