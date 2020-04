GENOMIC VISION : Un faisceau de qualités graphiques et techniques

(BFM Bourse) - Sur la base d’une argumentation graphique, les analystes de BFM Bourse ont sélectionné GENOMIC VISION pour les investisseurs actifs.

ELEMENTS GRAPHIQUES CLES

Après une brève confrontation entre acheteurs et vendeurs au-dessus d'une zone de support à 0,186 euro, le titre du spécialiste des tests d'analyse génomique des cancers a repris une ascension validée, avec toutes les cases cochées, sur le front des accélérations haussières, des bougies*, de la dynamique des volumes, de la structure et du positionnement relatif des consolidations. Alors que la moyenne mobile à 100 jours (en orange), désormais légèrement haussière, est dépassée, et qu'un pullback en séance a été observé hier, le potentiel haussier reste entier jusque sur une zone de résistance identité à 0,58 euro.

* 3 bougies en longs blancs sont en particulier à signaler, montrant un emballement et une fédération du camp acheteur tout au long desdites séances, les 24 mars, 2 et 8 avril.

PREVISION

Au regard des facteurs graphiques clés que nous avons mentionnés, notre avis est haussier sur l'action GENOMIC VISION à court terme.

Les investisseurs actifs prendront position à l'achat sur le titre GENOMIC VISION au cours de 0.435 € avec un objectif à 0.579 € en ligne de mire. Ils protégeront leur capital en plaçant un stop à 0.368 €.

Le conseil GENOMIC VISION Positif 0.435 € Objectif : 0.579 € Potentiel : +33.10 % Stop : 0.368 € Résistance(s) : 0.580 / 0.700 Support(s) : 0.350 / 0.247 / 0.186

GRAPHIQUE EN DONNEES QUOTIDIENNES

Graphique réalisé à partir du logiciel Prorealtime