Genomic vision : Le spécialiste du génome se lance dans l'analyse des télomères

(BFM Bourse) - Le titre de la biotech spécialisée dans l'analyse des modifications du génome et la santé cellulaire prend plus de 20% ce mercredi à la mi-journée, après l'annonce du lancement de Telosizer, un service qui mesure la taille et la distribution des télomères -région a priori non codante d'ADN à l'extrémité d'un chromosome- pour découvrir le lien entre leur longueur et l'apparition du vieillissement ou de certaines maladies.

Plus forte hausse du marché parisien, le titre Genomic Vision décolle de 21,6% à 47,5 centimes d'euro ce mercredi à 11h50. Il lâche néanmoins toujours 40% depuis le début de l'année, et 97% depuis son introduction en Bourse du 1er avril 2014 à 15 euros par action, le groupe ayant pris la mauvaise habitude de décevoir ses investisseurs, entre réorientation stratégique peu fructueuse, creusement des pertes et recours à des financements dilutifs en raison d'une faible visibilité financière.

La progression du jour est à mettre sur le compte du lancement d'un nouveau service, baptisé Telosizer, qui s'appuie sur la technologie exclusive du peignage moléculaire de Genomic Vision Fibersmart, une solution logicielle permettant d'automatiser la détection et la quantification des signaux fluorescents sur l'ADN peigné (déposé sur des lamelles), actuellement en phase pilote et dont la commercialisation est prévue à l'automne 2021.

Telosizer doit permettre de détecter, saisir automatiquement des images et quantifier la longueur des télomères sur des molécules d'ADN individuelles.

Vers une forte croissance des tests de télomères

"Les télomères se trouvent à l'extrémité des chromosomes et contribuent à minimiser la perte d'ADN à partir des extrémités de ces chromosomes pendant la réplication de l'ADN. Le rétrécissement des télomères est un processus naturel qui conduit à la sénescence des cellules et au vieillissement humain. L'allongement non programmé des télomères est lié à l'apparition de plusieurs types de maladies, notamment les maladies liées aux cancers" indique Genomic Vision, qui ambitionne donc de déterminer comment cette longueur de télomères peut servir de biomarqueur dans une médecine personnalisée.

Genomic Vision souligne que le concept d'espérance de vie ajustée à la santé (HALE) a contribué à créer ces dernières années un marché mondial de 2 milliards de dollars pour le dépistage de la santé cellulaire, et le directeur commercial et marketing du groupe Mark Lynch prédit que "les tests de télomères devraient constituer le segment à la croissance la plus rapide du marché du dépistage de la santé cellulaire", précisant que celui-ci "devrait atteindre 3,8 milliards de dollars d'ici 2028". "Les services TeloSizer de Genomic Vision, combinés à l'analyse automatisée par intelligence artificielle du logiciel FiberSmart, offrent au marché une solution unique, via le peignage moléculaire" ajoute-t-il.

TeloSizer permettra également "d'accélérer la création de nouveaux produits et services répondant à des besoins non satisfaits sur les marchés des soins de santé, de la pharmacie et de la biotechnologie" selon la présidente du directoire du groupe Dominique Rémy-Renou, en poste depuis mars 2020.

