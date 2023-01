Genomic vision : Test réussi pour la version bêta FiberSmart

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Genomic Vision a annoncé jeudi que son nouveau logiciel FiberSmart avait été testé et validé avec succès par les équipes d'AstraZeneca et par l'institut Fritz Lipmann en Allemagne pour l'analyse de la réplication de l'ADN.



Ce logiciel d'intelligence artificielle, qui permet une reconnaissance automatisée des structures d'ADN, a été testé dans le cadre de travaux sur la réplication cellulaire basée sur la technologie du peignage moléculaire (RCA).



FiberSmart vise à automatiser la détection et la quantification des signaux fluorescents sur les molécules d'ADN peignées, permettant d'analyser et de comparer des centaines de milliers de signaux automatiquement et rapidement.



Dans son communiqué, Genomic évoque une prise en main et une utilisation 'intuitive, simple et fluide', ainsi qu'une interface 'conviviale'.



A la Bourse de Paris, l'action Genomic Vision affichait une hausse de 15% suite à cette annonce.



Copyright (c) 2023 CercleFinance.com. Tous droits réservés.