Genomic vision : Succès d'une étape de recherche avec Sanofi

(CercleFinance.com) - Genomic Vision annonce avoir terminé avec succès le premier volet d'un accord de recherche en trois parties pour la caractérisation génétique des banques de cellules de Sanofi, premier volet initié en 2019.



'Les résultats obtenus dans cette première étape, confortent la démarche de Genomic Vision et ouvrent la voie à une meilleure compréhension de la caractérisation génétique des lignées cellulaires transformées', affirme la société de biotechnologie.



En parallèle, Genomic Vision continue de travailler avec d'autres industriels du consortium NIST (U.S. National Institute of Standards and Technology) pour développer des outils de contrôle de qualité à utiliser dans les thérapies basées sur l'édition du génome.



