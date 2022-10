Genomic vision : Réorganisation du conseil de surveillance

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Genomic Vision a annoncé lundi la nomination de Florence Allouche, une femme d'affaires spécialisée dans le secteur de la santé, à la présidence de son conseil de surveillance à l'issue de sa dernière assemblée générale.



Docteur en Pharmacie et titulaire d'un MBA d'HEC Paris, Florence Allouche a co-fondé en 2016 et dirigé SparingVision, une société de médicaments génomiques basés sur la recherche ophtalmique à l'Institut de la vision à Paris.



Son arrivée fait suite à la révocation d'Elisabeth Ourliac, qui a mis fin à ses fonctions de présidente du conseil de surveillance.



L'assemblée Générale des actionnaires a également décidé la révocation de Tammou Abikhzer et Stéphane Verdood de leurs mandats de membre du conseil de

surveillance.



Les actionnaires ont approuvé les nominations de Mohammad Afshar, le fondateur et PDG d'Ariana Pharma, et Eric Edery, un conseiller financier et partenaire de fonds de capital-risque, en qualité de membres indépendants pour les remplacer pour une durée de six ans.



