Genomic vision : Nomination d'un directeur des opérations

(CercleFinance.com) - La société de biotechnologie Genomic Vision a annoncé mardi la nomination de Frédéric Hammel au poste de directeur des opérations afin de renforcer son équipe de direction.



Dans le cadre de ses nouvelles fonctions, Frédéric Hammel, biologiste de formation, sera en charge de la gestion de tous les aspects opérationnels de la société spécialisée dans l'analyse des modifications du génome.



Disposant de plus de 25 ans d'expérience dans le secteur de la santé, il était jusqu'ici le directeur général d'Ethera, un fabricant de produits d'analyse de la qualité de l'air.



Avant cela, il avait été directeur général de Platine Pharma Services, une société de services analytiques depuis rachetée par bioMérieux, et de TxCell, une société de biotechnologie développant des immunothérapies cellulaires.



Genomic a également annoncé ce mardi la nomination d'une nouvelle directrice des ressources humaines, Claire Fleury, avec l'objectif de soutenir ses effectifs.



