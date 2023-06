Genomic vision : Accord technologique avec l'ICR de Londres

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Genomic Vision a annoncé mardi avoir conclu un accord technologique avec The Institute of Cancer Research, un institut de recherche sur le cancer basé à Londres.



Aux termes du partenariat, Genomic fournira à l'institution universitaire son scanner à fluorescence de pointe pour le peignage moléculaire, FiberVisionS, ainsi que son algorithme d'IA avancé FiberSmart.



L'accord avec l'ICR, connu pour son expertise en matière de découverte de médicaments oncologiques, comprend un paiement initial unique avec la possibilité de revenus récurrents supplémentaires provenant de la vente de produits consommables, précise la société de biotechnologies.



Suite à cette commande, l'action Genomic Vision était en hausse de 1,5% mardi à la Bourse de Paris.



