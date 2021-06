Generix : Oddo ajuste son objectif de cours sur le titre

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Generix Group a publié hier soir des résultats 2020/21 (clos à fin mars) globalement proches des attentes d'Oddo.



L'EBITDA s'établit à 9.9 ME, soit une marge de 12.3%, en ligne avec les prévisions de l'analyste (Oddo BHF 9.7 ME et 12.1%).



' Ce niveau induit, comme attendu, une nette dégradation de la marge (-4.4 pt par rapport à 2019/20), essentiellement expliqué par des investissements supplémentaires en R&D ' indique le bureau d'analyses.



' Le RNpg, qui bénéficie d'une forte réduction du taux d'IS (dispositif IP Box en France), ressort nettement au-dessus des attentes à 5.0 ME (vs ODDO BHF 3.0 ME) '.



' En première approche, nous ajustons à la baisse notre scénario de marge sur 2021/22 (12.9% vs 14.1% préc.), compensé sur les BPA par une révision du taux d'IS à la baisse ' rajoute Oddo.



Oddo confirme son opinion Neutre avec un objectif de cours ajusté à 9 E (contre 8,5 E).



