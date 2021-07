General motors : Wedbush Securities initie à 'surperformance'

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Wedbush Securities a initié vendredi la couverture du titre GM avec une opinion 'surperformance' et un objectif de cours à 12 mois de 85 dollars.



Dans une note de recherche, le courtier américain salue la 'renaissance' opérée par le groupe de Détroit et dit anticiper une revalorisation de son cours de Bourse sur fond de virage vers l'électrique.



'Nous pensons qu'avec la concrétisation de la vision de GM dans les véhicules électriques au cours des années qui viennent, l'action va se revaloriser sur la base de sa technologie disruptive et de sa spécialisation dans l'électrique, plutôt qu'en fonction d'une valorisation traditionnelle de constructeur automobile', explique le broker.



Pour Wedbush, la montée en puissance du constructeur dans les services et les véhicules électriques va aboutir à une expansion de ses multiples de valorisation boursiers, qui pourraient désormais se rapprocher de ceux du secteur technologique.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.