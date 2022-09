General motors : Wedbush salue l'accord signé avec Lithion

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Wedbush Securities a maintenu jeudi son opinion 'surperformance' sur GM, assortie d'un objectif de cours de 42 dollars, en réaction au partenariat stratégique conclu avec Lithion, un spécialiste du recyclage de batteries pour véhicules électriques.



Dans une note de recherche, le courtier américain salue 'un pas dans la bonne direction' afin d'atteindre l'objectif de production de plus d'un million de véhicules électriques que s'est fixé le groupe à horizon 2025.



'A l'image des efforts récemment entrepris par Tesla pour se doter d'une usine de raffinage du lithium, la décision de GM constitue un nouvel exemple de la transformation à l'oeuvre dans le secteur, qui voit la course à l'électrique se poursuivre et les constructeurs batailler pour mettre en place une intégration verticale de leurs activités et maintenir leurs coûts sous contrôle au vu de l'environnement actuel', explique-t-il.



Du point de vue de Wedbush, l'accélération de l'électrique est en bonne voie, le segment étant selon lui appelé à représenter 10% du marché automobile d'ici à 2025, contre moins de 3% aujourd'hui.



Le broker, qui compare la situation actuelle à l'émergence de la Ford T, s'attend à ce que les futurs vainqueurs se distinguent dans les années à venir, cette période étant d'après lui la plus palpitante de l'industrie depuis les années 1950.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.