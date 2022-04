General motors : Wedbush reste positif, avec un objectif toutefois réduit

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Wedbush Securities maintient son opinion 'surperformance' sur GM après que le constructeur automobile américain a fait 'mieux que redouté' au premier trimestre.



L'analyste estime que la publication d'hier soir confirme que la stratégie déployée par le groupe de Détroit dans l'électrique 'avance bien' sous l'effet des investissements 'massifs' consentis dans le domaine.



Dans sa note, Wedbush rappelle que son opinion positive sur GM repose sur l'hypothèse que le groupe va réussir à convertir quelque 20% de sa base thermique installée vers l'électrique à horizon 2025, puis plus de 50% d'ici 2020.



Pour l'intermédiaire, ce changement de paradigme promet de radicalement changer la manière dont Wall Street évalue aujourd'hui le profil du constructeur.



Wedbush précise toutefois avoir ramené son objectif de cours sur le titre de 85 à 50 dollars afin de prendre en compte une trajectoire de croissance plus mesurée pour 2022.



