General motors : Wedbush reste à 'surperformance', objectif 85 dollars

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Wedbush maintient son opinion 'surperformance' et son objectif de cours de 85 dollars sur GM, recommandant aux investisseurs de profiter de l'accès de faiblesse qui a suivi la présentation des derniers résultats trimestriels du groupe.



Dans une note de recherche, le broker américain salue la vision affichée par le constructeur américain dans le domaine des véhicules électriques, évoquant une transformation 'bien partie' à ce stade.



'Si la pénurie de puces demeure la préoccupation première des investisseurs dans l'immédiat, nous continuons de voir au-delà de ces difficultés temporaires et de cette épée de Damoclès en nous focalisant sur le long terme et la direction dans laquelle GM veut aller', explique-t-il.



Pour Wedbush, la plateforme technologique 'Ultium' imaginée par le groupe a les moyens de révolutionner le secteur des batteries et de permettre à GM de se tailler la part du lion sur un marché estimé à quelque 5.000 milliards de dollars au cours des 10 ans à venir.



Le courtier fait par ailleurs valoir que le passage à l'électrique s'accompagnera d'une montée en puissance des logiciels et des services avec l'avènement de la conduite autonome, une véritable 'mine d'or' qui pourrait représenter entre 20 et 30 milliards de dollars de revenus additionnels selon lui.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.