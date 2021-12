General motors : Un projet d'usine de matériaux pour batteries avec POSCO

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Geneal Motors a annoncé mercredi son intention de s'allier avec le sud-coréen POSCO en vue de construire une usine entièrement consacrée au traitement des matériaux pour batteries en Amérique du Nord.



Dans le détail, GM et POSCO ont prévu de former une co-entreprise qui sera chargée de concevoir un site spécialisé dans les matériaux de cathode, des composants qui représentent à eux seuls 40% du coût d'une cellule de batterie pour véhicule électrique.



Le choix de l'implantation de l'usine - qui devrait permettre la création de centaines d'emplois au moment de son entrée en opérations en 2024 - sera annoncé dans un second temps, indique GM.



Le constructeur automobile rappelle qu'il compte monter en puissance dans les véhicules électriques au cours des prochaines années, avec notamment le lancement d'un véhicule 'crossover' Chevrolet qui devrait être commercialisé autour de 30.000 dollars.r



