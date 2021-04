General motors : Ultium Cells investit 2,3Mds$ dans une usine de batterie

(CercleFinance.com) - General Motors (GM) annonce aujourd'hui que Ultium Cells, la coentreprise qu'il détient avec LG Energy Solution, va consacrer plus de 2,3 milliards de dollars à la construction de sa deuxième usine de fabrication de cellules de batterie aux États-Unis, à Spring Hill (Tennessee).



La nouvelle usine de cellules de batterie devrait générer 1 300 nouveaux emplois et ouvrira fin 2023, prévoit GM. Une fois opérationnelle, elle fournira ses cellules de batterie à l'usine d'assemblage de GM de Spring Hill.



Mary Barra, présidente-directrice générale de GM, indique que la construction de cette nouvelle usine constitue une étape majeure dans la transition de GM vers un avenir entièrement électrique.



