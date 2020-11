General motors : Signe un protocole d'accord avec Nikola Corporation

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - General Motors a annoncé aujourd'hui la signature d'un protocole d'accord non contraignant avec Nikola Corporation, portant sur la fourniture du système de pile à combustible Hydrotec aux semi-remorques de classe 7/8 de Nikola.



Selon le potentiel projet mentionné dans le protocole d'accord, les deux sociétés discuteront également de l'étendue des services que GM pourrait fournir pour l'intégration de son système dans les véhicules de Nikola.



'On s'attend à ce que l'arrangement potentiel soit au coût majoré et que Nikola paie à l'avance l'investissement en capital', indique GM.



Les partenaires pourraient aussi convenir d'un potentiel accord de fourniture pour le système de batterie polyvalent Ultium de GM afin d'équiper les camions de classe 7/8 de Nikola.



Le système de pile à combustible Hydrotec de GM serait conçu dans ses installations techniques du Michigan, à Pontiac et Warren, puis fabriqué dans l'usine d'assemblage de batteries de Brownstown Charter Township.



