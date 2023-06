General motors : Séduit par l'acier durable d'ArcelorMittal

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - ArcelorMittal fait savoir qui sa division ' North America ' fournira à General Motors (GM) de l'acier XCarb™ recyclé et produit de manière renouvelable (RRP), offrant des émissions de CO2 considérablement réduites par rapport à la plupart de l'acier au carbone disponible en Amérique du Nord.



Le matériel sera fourni par ArcelorMittal Dofasco à Hamilton, en Ontario, et les livraisons devraient commencer au cours du 2e trimestre 2023.



La société se dit ' fière ' d'accompagner GM dans son cheminement vers un avenir ' zéro émission '.



De son côté, ArcelorMittal s'est engagé à réduire l'intensité carbone de l'acier qu'il produit de 25 % dans le monde d'ici 2030 et à atteindre la neutralité carbone d'ici 2050.



