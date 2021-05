General motors : S'associe à Lockheed Martin autour d'un véhicule lunaire

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Lockheed Martin et General Motors ont annoncé s'associer dans le but de développer la prochaine génération de véhicules lunaires destinés à transporter des astronautes à la surface de la Lune.



Ce projet s'inscrit dans le cadre du programme Artemis de la NASA qui vise à renvoyer les humains sur la Lune pour l'explorer et y mener diverses expériences scientifiques.



La NASA a ainsi mis l'industrie au défi de développer un véhicule lunaire (LTV) qui permettra aux astronautes d'explorer la surface lunaire 'plus loin que jamais'.



Lockheed Martin et General Motors comptent ainsi développer 'un véhicule unique doté de capacités innovantes'.



Les véhicules lunaires de nouvelle génération devront être conçus pour parcourir de longues distances et accompagner les premières excursions au pôle sud de la Lune, où il fait froid, sombre, avec un terrain accidenté.



