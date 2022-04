General motors : Résultats meilleurs que prévu, l'action monte

(CercleFinance.com) - General Motors a annoncé hier soir ses résultats pour le premier trimestre 2022, une publication meilleure qu'anticipé qui lui valait de progresser de 2,8% ce mercredi à la Bourse de New York.



Grâce à l'amélioration de la production et à la forte demande des clients en Amérique du Nord, son chiffre d'affaire s'est élevé à près de 36 milliards de dollars, soit une progression de 11% par rapport à l'an dernier.



Le bénéfice net du groupe a légèrement baissé, de 3%, à 2,9 milliards de dollars. Le profit ajusté par action s'est affiché à 2,09 dollars.



Pour 2022, GM cible un BPA ajusté compris entre 6,5 et 7,5 dollars, soit un bénéfice net compris entre 9,6 et 11,2 milliards de dollars, et réaffirme par ailleurs sa prévision d'un résultat opérationnel (Ebit) ajusté compris entre 13 et 15 milliards de dollars.



