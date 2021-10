General motors : Recrute un nouveau directeur du numérique

(CercleFinance.com) - General Motors a annoncé la nomination d'Edward Kummer au poste de directeur du numérique, à compter du 16 octobre. Il dirigera ainsi une nouvelle équipe d'affaires numériques et cherchera à accélérer les investissements logiciels.



Par le passé, Edward Kummer a été président de l'activité en ligne de Nordstrom Rack. Il a aussi travaillé 18 ans chez Walt Disney, dans plusieurs rôles stratégiques, et a aussi dirigé les stratégies numériques de marques comme Victoria's Secret et Luxottica. Avant de rejoindre Nordstrom, il a exerçait en tant que directeur du marketing chez Goldman Sachs.



GM a par ailleurs annoncé un 13e administrateur au sein de son conseil d'administration, avec l'arrivée d'Aneel Bhusri, co-fondateur et co-dirigeant de Workday, un fournisseur d'applications cloud d'entreprise pour la finance et les ressources humaines.



