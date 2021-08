General motors : Prévisions annuelles relevées après un trimestre solide

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - General Motors a relevé mercredi ses prévisions de résultats pour 2021 après un deuxième trimestre 'solide', marqué notamment par des gains de parts de marché dans le segment des pick-up grand format.



Le constructeur automobile américain anticipe désormais pour cette année un résultat opérationnel ajusté entre 11,5 et 13,5 milliards de dollars, alors qu'il avait précédemment communiqué une prévision de 10 à 11 milliards.



Le groupe a par ailleurs relevé sa perspective de bénéfice par action (BPA), désormais attendu entre 5,40 et 6,40 dollars.



Pour le deuxième trimestre, GM publie un bénéfice avant intérêts, impôts et éléments non-récurrents (Ebit) de 4,1 milliards de dollars, un chiffre qui inclut des coûts de 800 millions de dollars dus au rappel du Chevrolet Bolt EV.



Son chiffre d'affaires trimestriel a presque doublé pour atteindre 34,2 milliards de dollars contre 16,8 milliards de dollars un an plus tôt



GM - qui dit continuer à accélérer son développement dans l'électrique et les véhicules autonomes - dit avoir accordé la priorité à la production de ses véhicules les plus recherchés au cours du trimestre et bénéficié de la fermeté des prix.



Le prix élevé de ses véhicules d'occasion certifiés - dû au manque de stocks de voitures neuves - a permis de générer des résultats records chez sa division financière GM Financial.



Ces annonces se traduisaient par une baisse de près de 2% du titre en cotations avant-Bourse à Wall Street.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.