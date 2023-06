General motors : Plus d'un milliard de dollars investis à Flint

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - General Motors a annoncé lundi qu'il prévoyait d'investir plus d'un milliard de dollars dans deux de ses sites de production de Flint (Michigan).



Dans un communiqué, GM explique que cette enveloppe vise à préparer les deux usines à la production de camions poids lourds à moteur à combustion de nouvelle génération.



Dans le détail, son site d'assemblage de Flint bénéficiera d'un investissement de 788 millions de dollars, notamment destinés à l'extension de sa ligne de carrosserie et à l'acquisition de nouvelles machines-outils.



Son usine spécialisée dans les métaux recevra quant à elle 233 millions de dollars en vue de l'installation d'un nouveau matériel d'emboutissage et de rénovation.



Le constructeur automobile souligne que ces sommes portent à plus de 30,5 milliards de dollars le montant de ses investissements réalisés dans ses activités de production et de pièces détachées aux Etats-Unis depuis 2013.



