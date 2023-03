General motors : Plan de départs volontaires pour réduire les coûts

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - General Motors a annoncé jeudi qu'il avait prévu d'engager un plan de départs volontaires dans le cadre de son gigantesque programme de réductions de coûts lancé en début d'année.



Aux termes du projet, les salariés voulant quitter la société et répondant aux critères du plan recevront une somme forfaitaire, à laquelle s'ajouteront différents incitatifs en fonction de leur ancienneté.



GM s'attend à comptabiliser, dans le cadre du programme, près de 1,5 milliard de dollars des coûts au titre de ses licenciements, ainsi que 300 millions de dollars de coûts liés à son régime de retraite, suivant le nombre d'employés qui participeront au plan.



Le groupe automobile précise avoir l'intention d'enregistrer la plus grande partie de ces charges dans le courant du premier semestre 2023, puis le reste durant la seconde partie de l'année.



En janvier dernier, le constructeur avait lancé un programme de réductions de coûts visant à réaliser deux milliards de dollars d'économies en base annualisée d'ici à la fin 2024, dont 30% à 50% devant être générées sur l'exercice 2023.



