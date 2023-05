General motors : Partenariat avec Black Sage pour un système anti-drones

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - GM Defence annonce un accord avec Black Sage Technologies, fabricant et intégrateur de solutions de sécurité, afin d'explorer le développement d'une solution de contre les systèmes de drones (C-UAS) à utiliser sur les véhicules militaires GM Defence.



Les deux sociétés collaboreront à la recherche, au développement et à la viabilité commerciale d'une solution C-UAS, sur des propriétés telles que le Infantry Squad Vehicle (ISV).



A l'occasion du CANSEC 2023 (soit l'Association canadienne des industries de défense et de sécurité) GM Defence présentera d'ailleurs un véhicule ISV multi-missions et logistique à quatre places équipé du SawtoothTM C-UAS de Black Sage.



'Cette collaboration permet à GM Defence et Black Sage de tirer parti des synergies de nos sociétés respectives, d'étendre les capacités sur le champ de bataille et de présenter des solutions qui peuvent favoriser la préparation aux missions', a commenté Steve duMont, président de GM Defence.



