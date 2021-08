General motors : Nouveau directeur de l'activité Amérique du Sud

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - General Motors a annoncé aujourd'hui la nomination avec effet immédiat de Santiago Chamorro à la tête de GM Amérique du Sud.



Il aura pour mission d'encadrer les investissements de GM en Amérique du Sud et de soutenir l'augmentation de la production dans un contexte difficile, marqué par la crise sanitaire et la pénurie mondiale de semi-conducteurs.



Santiago Chamorro va ainsi quitter son bureau du Michigan où il exerçait jusqu'à présent en tant que vice-président Global Connected Services, et prendra la direction de São Paulo. Jeff Massimilla, directeur exécutif de GM, Connected Customer and Mobility Services, lui succédera dans le Michigan.



Par le passé, Santiago Chamorro a occupé divers poste chez GM, en que président de GM Colmotores en Colombie, de directeur général des ventes, du service et du marketing chez GM Amérique du Sudou encore de responsable de GM Brésil.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.