General motors : Morgan Stanley relève son objectif de cours

(CercleFinance.com) - Morgan Stanley a rehaussé mercredi son objectif de cours sur GM, qu'il fait passer de 44 à 53 dollars, saluant la stratégie adoptée par le constructeur automobile américains dans les véhicules électriques.



'GM est en train de tout miser sur les véhicules électriques', écrit le broker dans une note. 'Pas d'hybrides', ajoute-t-il. 'Et pas d'ambitions européennes', souligne l'intermédiaire.



Morgan Stanley fait valoir que le groupe de Détroit a prévu de consacrer 27 milliards de dollars d'investissements à ses projets dans l'électrique, avec l'ambition de développer 30 modèles à horizon 2025.



GM prévoit de produire un million de véhicules électriques d'ici à 2025, notamment grâce à des coûts appelés à baisser de 60%, souligne-t-il dans sa note de recherche.



L'analyste, qui loue la stratégie 'claire' du groupe pour parvenir à ces fins, maintient sa recommandation 'surpondérer' sur le titre.



Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

