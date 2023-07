General motors : Les objectifs annuels de nouveau relevés

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - General Motors a annoncé mardi avoir relevé ses objectifs annuels pour la seconde fois d'affilée, disant bénéficier d'une forte demande qui lui permet de gagner des parts de marché aux Etats-Unis.



Le groupe automobile américain indique avoir dégagé un Ebit ajusté de 3,2 milliards de dollars au deuxième trimestre, soit une hausse de 38% par rapport au profit opérationnel de 2,3 milliards qui avait enregistré un an plus tôt.



Son chiffre d'affaires s'est accru de 25% à 44,7 milliards de dollars.



Dans une lettre envoyée aux actionnaires, Mary Barra, la PDG du constructeur, met en évidence une dynamique commerciale soutenue qui se traduit aujourd'hui par le fait qu'un acheteur sur deux du Chevrolet Trax aux Etats-Unis est un nouveau client de GM.



Pour l'ensemble de l'exercice, la société a déclaré s'attendre désormais à un Ebit ajusté compris entre 12 et 14 milliards de dollars soit une hausse d'un milliard de dollars par rapport à la prévision précédente.



Le titre GM gagnait plus de 2% dans les échanges en avant-Bourse mardi.



