General motors : Le titre recule, Berenberg se dit moins optimiste

(CercleFinance.com) - Le titre General Motors recule de près de 3% lundi matin à la Bourse de New York, lesté par la dégradation des analystes de Berenberg, désormais à 'conserver' sur la valeur, contre 'acheter' jusqu'à présent.



Près d'une heure après l'ouverture, l'action du constructeur automobile cède plus de 2,7%, signant l'une des plus fortes baisses de l'indice S&P 500.



Dans une vaste étude consacrée au secteur de l'automobile mondial, l'intermédiaire financier explique que le scénario d'un affaiblissement de la demande lui semble de plus en plus probable en 2023.



Dans cette optique, il explique avoir décidé de dégrader son conseil sur GM afin de refléter sa plus grande prudence sur le marché de masse, avec un objectif de cours ramené de 45 à 41 dollars.



Concernant plus particulièrement GM, l'analyste évoque une dynamique qui lui semble 'en perte de vitesse'.



D'après Berenberg, l'objectif d'une marge bénéficiaire à deux chiffres ne pourra être atteint que dans une perspective de long terme au vu des tensions inflationnistes qui perdurent dans l'immédiat.



Le professionnel pense aussi que la plateforme de conduite autonome du groupe, baptisée 'Cruise', va perdre dans un marché moins enthousiasmé par les questions liées aux véhicules autonomes.



