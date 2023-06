General motors : Le titre montre après un partenariat avec Tesla

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - GM signe l'une des plus fortes hausses du S&P 500 vendredi à la Bourse de New York, après l'annonce d'un partenariat avec Tesla, qui va lui ouvrir l'accès à son réseau de 'superchargeurs'.



Le groupe automobile a annoncé hier soir après la clôture que les propriétaires de ses véhicules électriques auraient accès, à partir de début 2024, aux 12.000 bornes de recharge que compte Tesla en Amérique du Nord.



Dans un premier temps, les utilisateurs devront avoir recours à un adaptateur de marque GM, le standard 'NCAS' conçu par Tesla n'étant pas compatible avec celui 'CCS' jusqu'ici privilégié par le constructeur.



A partir de 2025, cependant, les modèles de GM seront équipés d'un port 'NACS'.



'Le partenariat (...) montre l'appétit grandissant pour la norme NACS, qui affiche une plus grande part de marché', soulignent les analystes de BofA.



Chez Wedbush, on souligne que l'accord va permettre à GM d'étendre son réseau de stations de recharge, qui s'établit aujourd'hui à 134.000 unités notamment grâce au système 'Ultium Charge 360'.



'Il s'agit d'un partenariat intelligent de la part de GM et de sa patronne Mary Barra alors que le groupe de Detroit tente de poser les fondations en vue d'une transformation réussie vers l'électrification dans la décennie à venir', souligne le bureau d'études.



Un peu moins d'une heure après l'ouverture, l'action GM gagne 3,6%, alors que le S&P 500 avance de 0,6%.



