General motors : Le coût du rappel du Bolt pris en charge par LG

(CercleFinance.com) - General Motors a annoncé mardi que LG Electronics avait accepté de prendre en charge les coûts liés au rappel de ses Chevrolet Bolt, dû à des erreurs de fabrication constatées sur les modules de batteries fournis par le groupe sud-coréen.



Aux termes de l'accord, GM passera dans ses comptes de troisième trimestre des produits dont le montant cumulé annulera les 1,9 à deux milliards de dollars de charges que le groupe américain avait d'abord été contraint de débourser du fait des rappels.



Le constructeur automobile américain souligne que la production de nouvelles batteries accélère du côté de LG et que les réparations apportées à ses véhicules électriques devraient démarrer d'ici à la fin du mois.



L'action GM était en attendue en hausse de plus de 1% mardi à Wall Street après ces annonces.



