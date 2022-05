General motors : Lance une solution de sécurité routière avec INRIX

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - General Motors annonce une collaboration avec INRIX, présenté comme un leader mondial de l'analyse de la mobilité et des services de voitures connectées. Les deux partenaires ont développé une solution de sécurité afin d'aider les agences de transport et de planification à atteindre leurs objectifs de sécurité routière.



Disponible pour la première fois aux États-Unis, la solution Safety View de GM Future Roads & INRIX est une application basée sur le cloud qui fournit aux responsables des transports des informations essentielles à l'aide d'informations sur les accidents, les véhicules et les usagers vulnérables de la route (VRU).



'En proposant un produit d'analyse de la mobilité de pointe, nous aidons les agences publiques à prendre des décisions éclairées en matière de sécurité pour leurs communautés', a déclaré Alan Wexler, vice-président senior de GM en charge de la Stratégie & Innovation.



