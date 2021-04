General motors : Lance une solution de navigation embarquée

(CercleFinance.com) - General Motors (GM) a annoncé aujourd'hui le lancement de Maps +, une solution de navigation embarquée améliorant les capacités de certains modèles de l'année modèle 2018 et des véhicules Chevrolet, Buick, GMC et Cadillac plus récents d'ici la fin de 2021.



Maps +, qui est alimenté par Mapbox , devrait commencer son déploiement sur environ 900 000 véhicules le 30 avril, dans le cadre de certains plans de services connectés, annonce GM.



Pour les propriétaires actuels de véhicules compatibles qui n'avaient auparavant pas de navigation intégrée, Maps + apporte un écosystème connecté d'assistants vocaux, de navigation et d'applications dans une expérience unique, assure le constructeur.



