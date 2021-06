General motors : Investissements accrus dans l'électrique

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - General Motors a annoncé mercredi qu'il comptait revoir à la hausse ses dépenses d'investissement consacrées aux véhicules électriques et autonomes.



Dans un communiqué publié dans la matinée, le constructeur automobile indique qu'il va finalement allouer une enveloppe de 35 milliards de dollars à ses activités dans le domaine d'ici à 2025.



En mars 2020, soit juste avant l'apparition de la pandémie, GM s'était donné comme objectif d'investir quelque 20 milliards de dollars en cinq ans afin de favoriser sa transition vers les véhicules électriques et autonomes.



Dans le communiqué diffusé aujourd'hui, le groupe explique qu'il compte notamment construire deux sites de production supplémentaires pour ses nouveaux systèmes de batterie 'Ultium', en plus des projets d'usines déjà envisagés dans l'Ohio et au Tennessee.



GM a pour ambition d'écouler plus d'un million de véhicules électriques d'ici à 2025.



D'un point de vue financier, le groupe de Détroit (Michigan) dit viser un résultat opérationnel (Ebit) ajusté entre 8,5 et 9,5 milliards de dollars au premier semestre, invoquant la persistance d'une 'forte demande'.



L'action cotée à la Bourse de New York était en hausse de plus de 3% mercredi matin après toutes ces annonces.



