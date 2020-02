General motors : Fin des activités en Australie et en Nouvelle-Zélande

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - GM a annoncé vouloir mettre fin à ses activités de vente, de conception et d'ingénierie en Australie et en Nouvelle-Zélande et prévoit également de retirer sa marque locale Holden d'ici 2021.



Le constructeur automobile américain a déclaré vouloir se concentrer désormais sur le secteur des véhicules spéciaux GM, se trouvant dans l'impossibilité de gagner un rendement suffisant sur ces marchés.



La société a également annoncé la signature d'un accord avec Great Wall Motors en Chine pour vendre son usine de fabrication de véhicules Rayong en Thaïlande.



GM prévoit également de retirer sa marque Chevrolet du marché intérieur en Thaïlande d'ici la fin de 2020.



En raison de ces mesures, le géant de l'automobile prévoit d'engager des charges nettes d'environ 300 millions de dollars, un montant qui passera à 1,1 milliard de dollars avec les charges non monétaires.



Dans les marchés où GM n'a pas de parts de marché importantes, comme le Japon, la Russie et l'Europe, le constructeur automobile poursuit désormais une présence 'de niche' en vendant des véhicules importés rentables et haut de gamme - soutenus par une structure allégée, a déclaré le groupe.



