General motors : Émission d'un emprunt de 4 milliards de dollars

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - General Motors a annoncé vendredi l'émission d'un emprunt obligataire de quatre milliards de dollars en trois tranches, selon des documents transmis auprès de la Securities and Exchange Commission (SEC).



Ces obligations senior non garanties, dont les maturités ont été fixées à 2023, 2025 et 2027, seront émises à des taux allant de 5,4% à 6,8%, précise le constructeur automobile.



En pleine épidémie de Covid-19, le produit de l'opération est destiné à être affecté 'aux besoins généraux de la société', a-t-il ajouté.



GM - qui a dévoilé cette semaine de solides résultats de premier trimestre - dit aussi l'intention de signer, en complément, un crédit renouvelable d'un an pour un montant de l'ordre de deux milliards de dollars.



Fin mars, le géant américain avait indiqué vouloir faire usage de facilités de crédit renouvelables à hauteur de 16 milliards de dollars afin de préserver sa flexibilité financière au vu des incertitudes générées par la pandémie de coronavirus.



GM évaluait alors sa position de trésorerie aux environs de 15 ou 16 milliards de dollars.



Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Vous suivez cette action ? Recevez toutes les infos sur GENERAL MOTORS en temps réel : Par « push » sur votre mobile grâce à l’application TradingSat Bourse Par email Ok