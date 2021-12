General motors : Deux partenariats pour les moteurs électriques

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - General Motors (GM) annonce un partenariat avec Vacuumschmelze (VAC), spécialiste allemand de la production de matériaux magnétiques et d'aimants permanents.



L'idée de GM est de créer une chaîne d'approvisionnement solide, durable et évolutive pour les véhicules électriques. Les deux partenaires ont ainsi l'intention de construire une usine aux Etats-Unis dans laquelle VAC fabriquera des aimants permanents utilisés dans une douzaine de véhicules GM (GMC HUMMER EV, Cadillac LYRIQ, Chevrolet Silverado EV...).



La nouvelle usine prévoit d'utiliser des matières premières d'origine locale. La production devrait démarrer en 2024 et générer des centaines de nouveaux emplois, assure GM.



Un protocole d'accord non contraignant a déjà été conclu, GM et VAC prévoyant de finaliser les accords définitifs au début de 2022.



Par ailleurs, GM a également annoncé une collaboration stratégique avec MP Materials. L'accord prévoit que ce dernier fournisse à GM des matériaux de terres rares, alliages et aimants pour les moteurs électriques d'une douzaine de ses véhicules électriques.



' Cette collaboration vise à accélérer la restauration de la chaîne d'approvisionnement en terres rares aux Etats-Unis à l'échelle commerciale avec une résilience et une durabilité élevées ', précise GM.



MP Materials possède et exploite en effet un site de production de terres rares en Californie, présenté comme ' le seul site de production de terres rares à grande échelle en Amérique '.





