General motors : Deutsche Bank dégrade sa recommandation

(CercleFinance.com) - Deutsche Bank a dégradé lundi sa recommandation sur le titre GM, ramenée de 'achat' à 'conserver' avec un objectif de cours abaissé de 57 à 36 dollars.



Dans une étude consacrée au secteur américain de l'automobile, l'intermédiaire financier déplore l'absence de catalyseurs dont pâtit le constructeur suite à son avertissement sur résultats, lancé il y a deux semaines.



Pour mémoire, GM a annoncé qu'il prévoyait un résultat opérationnel courant (Ebit) entre 2,3 et 2,6 milliards de dollars sur le deuxième trimestre, c'est-à-dire bien en-dessous du consensus qui visait 3,2 ou 3,3 milliards de dollars, rappelle l'analyste.



Au-delà des pénuries de puces et de composants à l'origine de cet avertissement, Deutsche Bank dit particulièrement s'inquiéter des risques posés par la tarification des véhicules au niveau des résultats, mais également de l'impact de la stratégie d'électrification sur la rentabilité de moyen terme.



