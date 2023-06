General motors : De nouveaux investissements sur le site de Fort Wayne

(CercleFinance.com) - General Motors a dévoilé lundi un projet d'investissement de 632 millions de dollars destiné à son usine d'assemblage de Fort Wayne, dans l'Indiana, afin de préparer le site à la production de ses pick-up à essence de nouvelle génération.



Dans un communiqué, GM précise que ce montant servira à financer l'installation de nouveaux convoyeurs industriels, outils et divers équipements à la fois dans les zones de carrosserie et d'assemblage.



Le constructeur rappelle qu'il a investi, depuis 2013, près de deux milliards de dollars sur son site de Fort Wayne, qui produit actuellement les modèles Chevrolet Silverado 1500 et GMC Sierra 1500.



Au total, le groupe estime avoir consacré plus de 31,6 milliards de dollars au sein de ses usines américaines depuis 2013.



