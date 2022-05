General motors : Dans le rouge, un analyste abaisse sa cible

(CercleFinance.com) - GM cède plus de 5% à New York, pénalisé par une analyse de Wells Fargo qui a annoncé jeudi avoir dégradé son conseil sur le titre de 'surpondérer' à 'sous-pondérer', avec un objectif de cours réduit de 74 à 33 dollars.



Dans une étude diffusée dans la matinée, l'analyste fait remarquer que les coûts associés à la production de véhicules électriques se sont envolés dernièrement et que l'offre de matériaux de base est aujourd'hui limitée, au moment où la législation américaine vise à mettre en circulation un nombre croissant de véhicules électriques.



Selon les calculs de Wells Fargo, la récente flambée des matières premières est ainsi venue renchérir d'environ 12.600 dollars le coût de fabrication unitaire du Silverado EV.





