General motors : Création de l'entité GM Defence International

(CercleFinance.com) - GM annonce que sa filiale GM Defence, spécialisée dans les produits militaires à destination de l'industrie de la défense, va étendre son offre à travers le monde via la création d'une nouvelle entité, GM Defence International.



Selon GM, cette nouvelle structure permettra d'accompagner la transition des Etats-Unis et de leurs alliés vers un avenir ' plus électrique, autonome et connecté '.



' Alors que nous continuons à explorer les opportunités en Amérique du Nord, en Europe, au Moyen-Orient, dans la région indo-pacifique et au-delà, nous sommes impatients de tirer parti des technologies commerciales pour moderniser les capacités de mobilité des forces armées alliées du monde entier ', a déclaré Steve duMont, président de GM Defence.



GM Defence s'appuie en effet sur des technologies commerciales éprouvées pour développer des solutions personnalisées hautement agiles afin d'améliorer les capacités des combattants.



La création de GM Defence International permet à GM d'étendre sa présence mondiale sur les marchés internationaux de la défense et du gouvernement.



