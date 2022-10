General motors : Création d'un écosystème énergétique

(CercleFinance.com) - General Motors annonce lancer Ultium Home et Ultium Commercial, qui, s'ajoutant à l'Ultium Charge 360, créent un écosystème holistique de produits et services de gestion de l'énergie qui seront regroupés sous une nouvelle unité commerciale appelée GM Energy.



GM Energy proposera aux clients, résidentiels ou commerciaux, des solutions allant de la recharge au stockage stationnaire, aux applications logicielles, aux outils de gestion du cloud, aux solutions de micro-réseaux ou encore aux piles à combustible à hydrogène.



Ses services permettront également la vente d'énergie provenant de véhicules électriques et de batteries de stockage stationnaires aux services publics pendant les périodes de pointe et de forte consommation d'énergie.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

